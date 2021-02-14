اعتقال اربعة اشخاص بتهمة اغتيال ناشطين في البصرة

قُتل مئات العراقيين خلال الاحتجاجات بالذخيرة الحية أو قنابل الغاز المسيل للدموع.

أعلن مسؤولون أمنيون عراقيون اعتقال أربعة أشخاص في البصرة على خلفية موجة قتل لمتظاهرين مناهضين للحكومة وصحفيين معارضين خلال العام ونصف العام الماضيين.

وقال أحد المسؤولين الأمنيين إن المعتقلين الأربعة هم جزء من شبكة تضم 16 شخصا مسؤولة عن اغتيالات استهدفت نشطاء في البصرة.

واندلعت احتجاجات حاشدة في العراق في أكتوبر / تشرين الأول 2019 وانتشرت في معظم أنحاء البلاد.

وقُتل مئات العراقيين خلال الاحتجاجات بالذخيرة الحية أو قنابل الغاز المسيل للدموع.

واتهمت قوات الأمن بمعظم عمليات القتل ، لكن تم اتهام مسلحين مجهولين بالوقوف وراء مقتل ناشطين.

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