اعتقال الحقوقي والمدون المصري علاء عبد الفتاح

أكد المحامي والسياسي المصري، خالد علي، اعتقال الناشط الحقوقي والمدون علاء عبد الفتاح أثناء تواجده بأحد أقسام الشرطة التي يزورها يوميا في إطار إجراءات المراقبة المفروضة عليه

ونشر خالد علي بيانا على "فيسبوك" أكد فيه "القبض على علاء عبد الفتاح أثناء تنفيذه للمراقبة"

وأضاف "اتصلت بي الدكتورة ليلى سويف الآن وأبلغتني بأنها كانت تقف أمام قسم الدقي في انتظار خروج علاء من المراقبة إلا أنه لم يخرج، وجاءت مأمورية لاستلامه من القسم واصطحابه لمكان غير معلوم".

وتابع "بعد دقائق تمكنت منى (شقيقة علاء) من الدخول للقسم للسؤال عنه فأبلغوها بأنه مقبوض عليه وتم ترحيله لنيابة أمن الدولة للتحقيق معه".

وكانت السلطات المصرية أفرجت عن عبد الفتاح شهر مارس المنصرم، بعد انتهاء عقوبته بالسجن المشدد 5 سنوات لإدانته مع آخرين في قضية تظاهر دون إذن أثناء "أحداث مجلس الشورى".

وترجع قضية أحداث محيط مجلس الشورى إلى فبراير من العام 2013 حين نظمت مظاهرة أمام البرلمان المصري وسط القاهرة للاحتجاج على صدور قانون يحظر التظاهر دون إذن، وقالت منظمات حقوقية دولية ومحلية إنه يقيد الحق في التعبير عن رأي.