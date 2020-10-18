اعتقال العشرات خلال حملة امنية على البلطجية وفارضي الأتاوات في الاردن

تأتي الحملة الأمنية بعد أيام من قيام مجموعة من أصحاب السوابق ببتر يدي فتى أردني يبلغ من العمر 16 عاما وفقء عينيه الثلاثاء الماضي للثأر من والده في محافظة الزرقاء بشمال شرق عمان، في جريمة أحدثت صدمة في المملكة.

أعلن مصدر أمني أردني الأحد إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على نحو مئة شخص من مطلوبين ومشتبه بهم بقضايا ترويع مواطنين وفرض اتاوات خلال حملة أمنية السبت، تأتي في أعقاب جريمة قتل فتى والتمثيل بجسده.

وقال ناطق إعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان إن "الحملات الأمنية المشتركة لمديرية الأمن العام، أسفرت أمس السبت، عن القبض على 97 مطلوبا ومشبوهاً بقضايا فرض الاتاوات وترويع المواطنين من بينهم خمسة من المصنفين بالخطرين جدا".

وأوضح أن "الحملات الأمنية للقبض على المطلوبين الخطيرين والمشبوهين مستمرة لحين ضبطهم جميعاً وتخليص المجتمع من أفعالهم".

وأكد المصدر "وفاة أحد المطلوبين لدى محاولة رجال الأمن القبض عليه في منطقة صويلح" في عمان بعد "قيامه بإلقاء نفسه من شرفة المنزل".

وقالت مديرية الأمن العام في بيان إن "عدداً من المطلوبين على قضايا متعلقة بالبلطجة والعنف وفرض الأتاوات قاموا بتسليم أنفسهم للأمن العام بعد تحديد أماكن وجودهم".

ودعت المواطنين للإبلاغ عن "أي شخص يقوم بعمليات ترهيب وترويع المواطنين وبعمليات البلطجة وفرض الأتاوات" وخصصت رقما لذلك.

وأوعز وزير الداخلية توفيق الحلالمة إلى الحكام الإداريين بعدم الإفراج عن الموقوفين الاداريين من أصحاب السوابق الجرمية الخطيرة، وفارضي الخاوات والأتاوات، الا بأمر شخصي منه.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن هذا الاجراء يأتي استنادا الى قانون منع الجرائم ، وذلك بعد تزايد حدة الجرائم التي يرتكبها أصحاب السوابق الجرمية الخطيرة مما يشكل خطرا على السلم والأمن المجتمعي ، ويهدد حياة الكثير من المواطنين والأبرياء.

وتأتي الحملة الأمنية بعد أيام من قيام مجموعة من أصحاب السوابق ببتر يدي فتى أردني يبلغ من العمر 16 عاما وفقء عينيه الثلاثاء الماضي للثأر من والده في محافظة الزرقاء بشمال شرق عمان، في جريمة أحدثت صدمة في المملكة.

وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية ذكرت أنها ألقت القبض على المتورط الرئيسي في الاعتداء على الفتى بالإضافة إلى خمسة أشخاص أثبتت التحقيقات مشاركتهم في الجريمة.

وقالت المصادر إن في سجل المتهم الرئيسي 172 جرما.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) الجمعة أن "مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي عبد الإله العساف أسند لجميع المتهمين، جناية الشروع بالقتل العمد بالإشتراك، وإحداث عاهة دائمة بالاشتراك، والخطف الجماعي بالاشتراك، وجرائم اخرى".

