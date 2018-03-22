اعتقال المتهم بتفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني في غزة
اعتقال المتهم بتفجير موكب الحمد الله بغزة
كشف مصدر أمني في غزة أن قوة أمنية خاصة ألقت القبض صباح اليوم على مطلوب للأجهزة الأمنية في غزة ومتهم رئيس بتفجير موكب رئيس الوزراء رام الحمد الله في غزة قبل نحو أسبوع.
وقال المصدر إن المتهم أنس عبد المالك أبو خوصة جرى محاصرته بعد ورود معلومات عن اختبائه في أحد المنازل في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة، حيث دارت اشتباكات بين القوة الأمنية والمطلوب أصيب فيها أحد قوات الأمن بجراح خطرة، وانتهت بإلقاء القبض عليه.
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