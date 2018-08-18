اعتقال المستشار في ارامكو برجس البرجس

برجس حمود البرجس كان قد انتقد مؤخرا زيادة أسعار فواتير الكهرباء

قال الكاتب السعودي الشهير جمال خاشقجي ان السلطات السعودية اعتقلت برجس البرجس

وقال خاشقجي في تغريدة على موقع تويتر ان هذه الاعتقالات تصد النفس عن العيد

كما أكد حساب “معتقلي الرأي” المعني بشؤون المعتقلين وحقوق الإنسان بالمملكة، خبر اعتقال الخبير الاقتصادي والمستشار السابق بشركة “أرامكو” برجس حمود البرجس.

يشار إلى أن برجس حمود البرجس كان قد انتقد مؤخرا زيادة أسعار فواتير الكهرباء في المملكة بشكل مبالغ فيه، موضحا أن أقصى حد ممكن أن يصل إليه أي ارتفاع لفاتورة الكهرباء في أي شهر خلال السنة 2018 مقارنة بنفس الاستهلاك من العام الماضي 2017 هو 420 ريالاً.

وبين “البرجس” في سلسلة تغريدات حينها أنه لا يمكن أن يصل الارتفاع في الفاتورة لأكثر من 420 ريالاً مهما كان حجم الاستهلاك المنزلي، ومهما كان حجم العائلة، ومهما كان الشهر صيفاً أو شتاءً.