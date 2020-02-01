اعتقال جندي إسرائيلي بتهمة اغتصاب طفلة

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الإثنين، النقاب عن اعتقال جندي إسرائيلي، الأسبوع الماضي، بتهمة اغتصاب طفلة 12 عاما.

وقالت الصحيفة العبرية، إن الجندي 19 عاما، من منقطة ريشون، يخدم بالشرطة العسكرية، تعرف على طفلة 12 عاما، عبر الانترنت، وقام باغتصابها.

وأضافت الصحيفة، أن وحدة التحقيقات بالشرطة العسكرية الإسرائيلية، حققت مع الجندي، وسوف تعرضه على النيابة اليوم لتمديد اعتقاله.

وتزايدت معدلات الجريمة الجنسية، في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي، خلال السنوات الأخيرة، وفقا للصحيفة.