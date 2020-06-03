اعتقال رئيس الإكوادور الأسبق عبد الله بوكرم بسبب فساد مرتبط بكورونا

أعلن ممثلو الادعاء العام في الإكوادور، الأربعاء، اعتقال رئيس البلاد الأسبق عبد الله بوكرم، للتحقيق في فساد مرتبط بتفشي وباء فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وفتشت الشرطة منزل بوكرم في مدينة جواياكيل الساحلية وعثرت على مسدس يملكه بشكل غير قانوني.

وجاء الاعتقال بناءً على هذا الاتهام، لكن التفتيش كان مرتبطاً بشكوك في تورط بوكرم في اختلاس عند شراء مستلزمات طبية.

وقال ممثلو الادعاء إنه وبعد تفتيش منازل أخرى في جواياكيل والعاصمة كيتو، اعتقلت السلطات عدداً من الأشخاص.

وتولى بوكرم الرئاسة 6 أشهر فقط بين 1997و 1996، وأقاله الكونغرس من منصبه بعد مزاعم فساد واحتجاجات جماعية، وذهب للإقامة في المنفى في بنما مدة عقدين.

ويذكر أن جواياكيل هي بؤرة تفشي فيروس كورونا في الإكوادور، إحدى دول أمريكا اللاتينية الأكثر تضرراً من كورونا الجديد، وأكدت الحكومة تسجيل أكثر من 40400 إصابة، وأكثر من 3400 وفاة. (الأناضول)