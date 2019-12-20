اعتقال رئيس بلدية بتركيا.. وإطلاق عمليتين ضد العمال الكردستاني

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الجمعة، إطلاق عملتين جديدتين، جنوب شرقي البلاد، ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، في حين أكدت صحف اعتقال رئيس بلدية.

وأكدت صحف تركية، الجمعة، اعتقال رئيسة بلدية من حزب "الشعوب الديمقراطي" في منطقة "سور" جنوب شرقي تركيا، واثنين من أعضاء المجلس البلدية، بتهمة دعم "العمال الكردستاني".

وسبق أن اعتقلت السطات التركية، مطلع الشهر الجاري، رؤساء ثلاث بلديات عن حزب الشعوب الديمقراطي، في البلاد، بتهمة دعم منظمة العمال الكردستاني، التي تصنفها بـ"كيان إرهابي".

وذكرت الصحف حينها، أن الأمن التركي اعتقل رؤساء بلديات "مرادية"، و"أزولاب"، و"باش قلعة" في محافظة "وان"، بتهمة دعم "العمال الكردستاني".

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن قوات الأمن أطلقت عمليتي "الكاسر-9 جبل جودي" بولاية شرناق، و"الكاسر-10 وادي قازان" في ولاية هكاري.

وشدد البيان أن إطلاق العمليتين يأتي في إطار "مكافحة أنشطة المنظمة الإرهابية، التي تسعى لاستغلال ظروف الشتاء للتحضير لهجماتها".

وأوضح أن عملية "الكاسر-9 جبل جودي" يشارك فيها 1260 فردا من 84 فرقة من قوات الدرك والقوات الخاصة، بإشراف قيادة الدرك في شرناق.

وأضاف أن عملية "الكاسر-10 وادي قازان" يشارك فيها 730 فردا من 48 فرقة من قوات الدرك والقوات الخاصة، بإشراف قيادة الدرك في هكاري.

وفي 19 آب/ أغسطس الماضي، أطلقت وزارة الداخلية التركية عملية "الكاسر" ضدحزب العمال الكردستاني، في أرياف ولايات "هكاري" و"شرناق" و"وان" جنوب شرقي البلاد، وأتبعتها بعمليات متتالية حملت الاسم ذاته. (وكالات)