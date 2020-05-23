اعتقال رئيس تحرير صحيفة مغربية

أفادت صحيفة مغربية باعتقال رئيس تحريرها بدون معرفة سبب الاعتقال ونقلت عن زوجته بأنه لم يتوصل بأي استدعاء وتجهل سبب اعتقاله والجهة التي اعتقلته

وقالت صحيفة “أخبار اليوم” إن “عناصر أمنية بزي مدني، مساء اليوم الجمعة بالدار البيضاء، رئيس تحريرها الزميل الصحافي سليمان الريسوني، وأشارت عائلته إلى أن عناصر من الأمن، بزي مدني، قد حضروا إلى مقر سكن الريسوني، وعملوا على توقيفه، وأخذوه معهم على متن سيارة رباعية الدفع.

وقالت زوجة الريسوني بإنه لم يتوصل بأي استدعاء، وأنها تجهل إلى حدود الآن سبب التوقيف.

وتولى سليمان الريسوني رئاسة تحرير صحيفة “اخبار اليوم” بعد اعتقال توفيق بوعشرين وحكم عليه بالسجن 15 عاما على خلفية اتهامات اخلاقية تقول الأوساط السياسية والصحفية والحقوقية ان الاعتقال والمتابعة والحكم كانت على خلفية سياسية وانتقاما من بوعشرين و”اخبار اليوم” بعد تصعيد انتقاداته لتدبير وسياسات الدولة للشؤون.

وعُرف سليمان الريسوني بمواصلة نهج والخط التحريري لابو عشرين وكتب افتتاحيات نقدية لاذعة للأوضاع في المغرب وللنظام المغربي. كان اخرها امس الخميس تناول فيها الاعتقالات لمخترقي قانون الطوارئ الصحية الذي سن لتطويق انتشار فيروس كورونا المستجد وقال إن عدد المعتقلين فاق عدد الإصابات بالفيروس.

وأدانت جمعية “الحرية الآن” عملية اعتقال الريسوني ووصفت طريقة توقيفه بأنها “هوليودية” و دعت في بلاغ ارسلته لـ”القدس العربي”، إلى إطلاق سراحه فورا، خاصة وأنه اعتقل بدون تقديم أية وثيقة، كما طالبت باحترام الدستور المغربي الذي يحمي الحريات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها البلاد.

واعتبرت “الحرية الآن” أن اعتقال الريسوني كان متوقعا “نظرا لافتتاحياته القوية في اخبار اليوم، وبعد أن تم التشهير به في الإعلام التابع منذ حوالي ستة أشهر”. (القدس العربي)