اعتقال راشد الغنوشي

داهمت وحدة أمنية منزل رئيس حركة النهضة #التونسية المعارضة راشد الغنوشي مساء الإثنين في العاصمة واقتادته إلى "جهة غير معلومة".

وقال بيان اصدرته حركة النهضة التونسية المعارضة أنّ وحدة امنية اعتقلت رئيسها راشد الغنوشي بعد ان دهمت منزله في العاصمة "دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية" وطالب الحزب بوقف الاعتقالات بحق النشطاء والسياسيين في البلاد

ولم تعلّق السلطات القضائية في تونس على أسباب هذا التوقيف لكنه جاء في اعقاب تصريحات للغنوشي اعتبر فيها إنّ "تونس من دون إسلام سياسي مشروع حرب أهلية".

والغنوشي من أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيّد الذي حل البرلمان وكان الغنوشي رئيسا له واستحوذ على السلطات، ودعت الحركة المعارضة "الوقوف صفّاً واحداً في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، مثُل الغنوشي 82 عاما أمام قاضي التحقيق المتخصّص بقضايا الإرهاب لاستجوابه في قضية تتعلق بتهم "تسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق كما تم التحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، في تهم نفاها حزب النهضة.