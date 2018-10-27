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اعتقال رجل الاعمال الاردني الفار عوني مطيع في تركيا وعمات تجري اتصالات لاستلامه

اعتقال رجل الاعمال الاردني الفار عوني مطيع في تركيا وعمات تجري اتصالات لاستلامه
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