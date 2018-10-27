اعتقال رجل الاعمال الاردني الفار عوني مطيع في تركيا وعمات تجري اتصالات لاستلامه

مطيع المتهم الرئيس في قضية ما يعرف بـ مصنع الدخان

اعلنت مصادر اعلامية اردنية انه تم القاء القبض على رجل الاعمال الفار من البلاد عوني مطيع في تركيا

وقال موقع عمون المحلي الاردني ان المتهم الرئيس في قضية ما يعرف بـ مصنع الدخان عوني مطيع قيد الاعتقال منذ يوم الخميس الماضي.

وكشفت المصادر عن إجراءات قانونية تسير بين الأردن وتركيا لتسليم المتهم للسلطات الأردنية.

وعرفت قضية إنتاج وتهريب الدخان، عندما دعا نواب في البرلمان الحكومة للبحث عن مسؤولين عن أشخاص يشتبه بتورّطهم في قضيّة إنتاج وتهريب مادّة الدخان بطرق غير قانونيّة".

وتم منع عدد كبير من الاشخاص من السفر فيما فر مطيع خارج البلاد قبل عمليات مداهمة المصنع المزور

وكان رئيس الوزراء الأردني قد أكّد خلال ردّه على نقاشات النوّاب أنّ "القضيّة التي أُثيرت تحت القبّة، والمتعلّقة بوجود مواقع تنتج مادّة الدخان بطرق غير قانونيّة، فقد تمّ على الفور رصد المواقع، ومداهمتها، ومصادرة عدّة حاويات محمّلة بالتبغ، كما تمّ ضبط ماكينات لتصنيع الدخان، ولا زالت لجان الجرد والتدقيق تعمل في الموقع بإشراف الأجهزة المختصّة".