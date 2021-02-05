اعتقال زعيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب

كشف تقرير اممي ان عن اعتقال زعيم فرع تنظيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب، خالد باطرفي

وحسب التقرير الذي لم يتحدث عن الجهة التي اعتقلت باطرفي فقد تم الاعتقال "قبل أشهر عدّة".

والتقرير الذي أعدّه فريق مراقبة تابع للأمم المتحدة وأرسِل لمجلس الأمن، أشار إلى أنّ باطرفي الذي تولّى قيادة تنظيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب قبل عام اعتُقل خلال "عمليّة في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة في أكتوبر".

أدّت العملية الامنية إلى مقتل نائبه سعد عاطف العولقي

والتقرير الصادر عن الفريق المتخصص بمراقبة الجماعات المتطرفة أول تأكيد رسمي لاعتقال باطرفي، بعد تقارير سابقة غير مؤكدة.

ولم يكشف التقرير عن مكان تواجد باطرفي، ولا عن تفاصيل أخرى للعملية.

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