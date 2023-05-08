اعتقال سعودي سرق سيارة فيها سيدة وطفلين

اعتقلت السلطات الامنية السعودية مواطن اقدم على سرقة سيارة كان يتواجد فيها طفلين صغيرين مما أدى إلى تعرضهما إلى إصابات، ونقلهما إلى المستشفى بشكل عاجل لتلقي العلاج.

وافادت مصادر امنية في مكة المكرمة اعتقال المواطن "لسرقته مركبة في وضع التشغيل من العاصمة المقدسة وقد نتج عن محاولة السرقة سقوط امرأة وطفليها من داخلها أثناء سيرها وتعرضهما لإصابات خفيفة".

القوة الخاصة لأمن الطرق في محافظة خليص تقبض على شخص لسرقته مركبة في وضع التشغيل. pic.twitter.com/KG7bIc8gnD — الأمن العام (@security_gov) May 7, 2023

وكانت تقارير اعلامية سعودية متطابقة من بينها صحيفة المرصد المحلية قد كشفت أن رجل وزوجته وطفليهما كانوا عائدين إلى منزلهم بسيارتهم قبل حدوث واقعة السرقة وفي الطريق توقف الزوج بجانب محل تجاري لشراء بعض المستلزمات، وترك السيارة في وضع التشغيل وبداخلها زوجته وطفليه حيث اقتحم المتهم السيارة وحاول سرقتها فبادرت السيدة التي تفاجات بالوضع الى فتح باب المركبة لتخرج منها برفقة طفليها.

ووفق شهادة الزوجة فقد قام "الجاني بقيادة المركبة بسرعة عالية ساحلا معه الزوجة على الطريق لمسافة نصف كيلومتر بعد أن علقت عباءتها بباب المركبة الأمامي وبيدها طفلها الذي أصيب بكسر في الذراع بعد دهسه.