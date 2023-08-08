اعتقال سفاح لبناني يغتصب ويصور الفتيات

اعتقلت اجهزة الامن اللبنانبة في منطقة عين المريسة مواطن بتهمة ارتكاب جرائم اغتصاب وتصوير الفتيات وسلب أموالهن تحت تهديد السلاح والابتزاز

وقالت السلطات الامنية اللبنانية ان المعتقل هو لبناني من مواليد العام 1989 ارتكب سابقاً جرائم مماثلة، وتعرفت أربع فتيات على هويته بعد تعرضهن لأعماله الإجرامية، وأبدوا رغبتهن في تقديم شكوى ضده.

وقامت قوات الامن اللبنانية بنشر صورة المشتبه به بناءً على أمر من القضاء المختص، ودعت النساء اللواتي تعرضن لجرائمه وتعرفن عليه للتوجه إلى مركز فرقة بيروت القضائية للإدلاء بشهاداتهن وتقديم الدعاوى القانونية المطلوبة فيما دعت اي فتاة تعرضت للابتزاز الى المثول امام المحكمة وتقديم شكواها ضد الجاني