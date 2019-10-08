اعتقال سوري صدم سيارات بشاحنة في غرب ألمانيا

اعلن مدعون ألمان إن سوريا اعتقل للاشتباه في أنه خطف شاحنة وصدم بها عددا من السيارات في غرب ألمانيا مساء الاثنين 7 أكتوبر 2019.

ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن مسؤولي أمن قولهم إن الحادث الذي وقع في مدينة ليمبورج يتم التعامل معه على أنه عمل إرهابي، ولكن المدعي رالف بادل رفض التعقيب على الدافع وراء الهجوم يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019. وقال إنه يتم التعامل معه على أنه شروع في قتل، وذكر أن الشاحنة اصطدمت بثماني سيارات في المدينة التي تقع شمالي فرانكفورت.

وقال بادل إن الشرطة فتشت عنوانين مرتبطين بالمشتبه به وصادرت هواتف محمولة ووحدات تخزين. وأضاف "لا نستطيع تقديم تفاصيل عن الدافع. يتم التحقيق في كل الاحتمالات".

ومن المقرر أن يمثل الرجل البالغ من العمر 32 عاما أمام قاض سيحدد إن كان لابد من استصدار مذكرة اعتقال رسمية.

ووقع الحادث بعد نحو ثلاثة أعوام من هجوم قتل فيه تونسي رُفض طلب لجوئه 12 شخصا بعدما صدم الشاحنة التي كان يقودها بسوق لعيد الميلاد في برلين.