اعتقال شبكة استخبارية اماراتية في ساحة التحرير تضم لبنانيين

ذكرت إذاعة “صوت العراق” أمس السبت أن “جهاز المخابرات العراقية اعتقل شبكة تابعة للاستخبارات الاماراتية، تضم لبنانيين وعراقيين، وتمول مجاميع محددة بين المتظاهرين في ساحة التحرير ومدن عراقية أخرى، وتدير أنشطة في غاية الخطورة تستهدف الدولة العراقية”.

وذكر الخبر أن الشبكة مرتبطة مباشرة بطحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني الاماراتي، ومسؤول الاستخبارات الخارجية، الذي يجري حاليا اتصالات ووساطات عبر أطراف غربية لتسوية القضية مع السلطات العراقية.

وقالت الإذاعة إنه تم كشف الشبكة بعد ضبط عناصر خطرة في اوساط المتظاهرين في التحرير، وقادت التحقيقات الى آخرين بينهم لبنانيين اثنين تبين أنهما مسؤولان عن عمليات التمويل المالي وادارة انشطة شبكة واسعة في العراق تلعب دورا فاعلا في توجيه التظاهرات العراقية الحالية، ومرتبطة مباشرة بالشيخ طحنون بن زايد شقيق ولي عهد أبو ظبي. (القدس العربي)