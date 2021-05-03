اعتقال شخص حاول اقتحام مقر CIA

اعتقل حراس مسلحين من وكالة الاستخبارات المركزية رجلا حاول اقتحام مقر الوكالة في ولاية فيرجينيا وفق ما افادت تقارير اعلامية اميركية

وأوضح موقع "إن بي سي" الذي نقل النبأ أن "شخصا حاول الدخول إلى منطقة غير مصرح له بها عند مدخل مبنى السي آي إيه".

ونقل الموقع عن مسؤول في الشرطة قوله أن "لا إطلاق نار في الحادث الأمني عند مبنى الوكالة في فيرجينيا".

وأفاد الموقع بوجود أعداد كبيرة لرجال الشرطة أمام بوابات المبنى، تزامنا مع استمرار التعامل مع الحادث الأمني.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية في وقت لاحق إلى أن حظر طيران مؤقت فُرض في محيط مبنى الوكالة



وأكد اثنان من مسؤولي إنفاذ القانون أن متسللا حاول اقتحام مبنى وكالة الاستخبارات المركزية وأوقفه حراس مسلحون يديرون سلسلة من البوابات. وقال مسؤول مطلع على الأمر إنه لم يتم إطلاق أي عيارات نارية بينما أشار مصدر آخر إلى أن ضباط الوكالة كانوا يتفاوضون مع الشخص الذي ظل في سيارته أو سيارتها.

وتقع المباني التابعة للوكالة بعيدا عن البوابات، ويتم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة، بالأخص منذ عام 1993، عندما قتل مواطن باكستاني اثنين من موظفي وكالة الاستخبارات المركزية في سيارتهما وجرح ثلاثة آخرين أثناء انتظارهم عند إشارة توقف قرب المدخل الرئيسي. وهرب المشتبه به وظل طليقا لمدة أربع سنوات قبل أن يتم القبض عليه، وإعادته إلى الولايات المتحدة، ومحاكمته وإدانته، وقد تم إعدامه عام 2002.