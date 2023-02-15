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اعتقال شخص هدد بتفجير مقر السفارة السعودية في الجزائر

تاريخ النشر: 15 شباط / فبراير 2023 - 08:16
اعتقال شخص هدد بتفجير مقر السفارة السعودية في الجزائر

قالت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية ان قوات الامن اعتقلت صباح الاربعاء، شخصا هدد بتفجير مقر السفارة السعودية في الجزائر العاصمة.

ونقلت الوكالة عن مصدر امني قوله ان السفارة السعودية كانت تلقت عند الساعة الثالثة من فجر الاربعاء (بالتوقيت المحلي) اتصالا هاتفيا من شخص "هدد بالقيام بإعتداء عن طريق التفجير" ضد مقرها.

واضاف المصدر ان التحريات التي اجرتها اجهزة الامن عقب تلقيها بلاغا من السفارة بخصوص التهديد، اسفرت و"في وقت قياسي" عن توقيف هذا الشخص.

وتابع ان الشخص المعتقل جرى اخضاعه لفحص "طبي في مجال الأمراض العقلية"، مشيرا الى انه سيصار بعد ذلك الى عرضه امام العدالة.

ولم يصدر على الفور تعليق من السلطات السعودية او سفارة المملكة التي يقع مقرها في منطقة بن عكنون في الضاحية الغربية للجزائر العاصمة.

وتخضع منطقة بن عكنون التي تضم مقار وزارات سيادية وإقامات مسؤولين كبار في الدولة الى اجراءات امنية مشددة.

كلمات دالة:الجزائرالسعوديةالسفارة السعودية في الجزائرارهاب

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