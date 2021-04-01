بالفيديو: اعتقال رجل يحمل "سلاحا أبيض" بالحرم المكي ويردد عبارات "إرهابية"

"قوة الأمن أوقفت الشخص على الفور واتخذت الإجراءات النظامية بحقه"

اعلنت السعودية الخميس، ضبط شخص يحمل سلاحا أبيض ويردد عبارات "مؤيدة لجماعات إرهابية" في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، عن متحدث شرطة منطقة مكة (لم تسمه)، أن "قوة أمن الحرم المكي الشريف رصدت شخصا يحمل سلاحا أبيضا ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية بعد صلاة عصر الثلاثاء، في الدور الأول من المسجد".

شرطة منطقة مكة المكرمة : قوة أمن الحرم المكي الشريف تضبط شخصًا يحمل سلاحًا أبيض في الدور الأول للمسجد الحرام pic.twitter.com/8yKsbTHGXW — الأمن العام (@security_gov) April 1, 2021

وأضاف المتحدث أن "قوة الأمن أوقفت الشخص على الفور واتخذت الإجراءات النظامية بحقه"، دون مزيد من التفاصيل.

القبض على أرهابي داخل المسجد الحرام

بمكة المكرمة فزع المصلين بصرخ بعبارات

تنتمي لتنظيم داعش الأرهابي،،#الحرم_المكي pic.twitter.com/FvvEJNJjyF — ↩فُوًزيوفَ↪ (@Fawaz_ALGhanem) April 1, 2021

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص في الحرم المكي وهو يصرخ بين المصلين ويثير فزع بعض الأشخاص.

وظل الشاب يردد شعارات المنتمين لتنظيم "داعش"، فيما اتبعه رجال الأمن وألقوا القبض عليه.

وتفيد معلومات أولية نقلتها وسائل إعلام سعودية بأن الشخص، الذي ظهر في الفيديو، ينتمي إلى "داعش" وهو من "الفئة الضالة"، كما يبدو في المقطع أنه يحمل سلاحا.