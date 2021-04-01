  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. اعتقال شخص يحمل سلاحا أبيض بالحرم المكي ويردد عبارات "إرهابية"

بالفيديو: اعتقال رجل يحمل "سلاحا أبيض" بالحرم المكي ويردد عبارات "إرهابية"

منشور 01 نيسان / أبريل 2021 - 06:19
ارشيف

"قوة الأمن أوقفت الشخص على الفور واتخذت الإجراءات النظامية بحقه"

اعلنت السعودية الخميس، ضبط شخص يحمل سلاحا أبيض ويردد عبارات "مؤيدة لجماعات إرهابية" في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، عن متحدث شرطة منطقة مكة (لم تسمه)، أن "قوة أمن الحرم المكي الشريف رصدت شخصا يحمل سلاحا أبيضا ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية بعد صلاة عصر الثلاثاء، في الدور الأول من المسجد".

وأضاف المتحدث أن "قوة الأمن أوقفت الشخص على الفور واتخذت الإجراءات النظامية بحقه"، دون مزيد من التفاصيل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص في الحرم المكي وهو يصرخ بين المصلين ويثير فزع بعض الأشخاص.

وظل الشاب يردد شعارات المنتمين لتنظيم "داعش"، فيما اتبعه رجال الأمن وألقوا القبض عليه.

وتفيد معلومات أولية نقلتها وسائل إعلام سعودية بأن الشخص، الذي ظهر في الفيديو، ينتمي إلى "داعش" وهو من "الفئة الضالة"، كما يبدو في المقطع أنه يحمل سلاحا.

كلمات دالة:السعوديةالحرم المكيارهاب

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...