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اعتقال شقيق عهد التميمي من منزله وسط الضفة الغربية

اعتقال شقيق عهد التميمي من منزله وسط الضفة الغربية
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