اعتقال شقيق عهد التميمي من منزله وسط الضفة الغربية

شقيق الأسيرة المحررة عهد التميمي

اعتقلت قوة عسكرية إسرائيلية، في ساعة مبكرة من فجر الإثنين، الفتى محمد التميمي (15 عاما)، شقيق الأسيرة المحررة عهد التميمي، من منزله في بلدة النبي صالح غربي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت والدته ناريمان التميمي، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت منزلها في ساعة مبكرة من فجر اليوم، واعتقلت نجلها “محمد”.

وقالت التميمي، إن الجيش الإسرائيلي يحاول كسر إرادة عائلتها باعتقال محمد.

وأشارت ناريمان إلى أن نجلها (محمد) مصاب بكسر في يده اليمنى.

ويظهر “التميمي” في فيديو بث مباشر على صفحة والدته “ناريمان” على موقع فيس بوك، بينما تحيط به قوة عسكرية إسرائيلية، في لحظة اعتقاله.

كما تظهر شقيقته “عهد”، وهي تصيح بالجيش الإسرائيلي وتوصي شقيقها بالتزام حق الصمت أثناء التحقيق.

ووصفت “ناريمان التميمي” الاعتقال بـ”الهمجي”.

وتعتقل سلطات الاحتلال “وعد” شقيقة محمد، منذ عدة أشهر.

وفي أغسطس/ أب 2018، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن عهد التميمي ووالدتها ناريمان بعد اعتقالهما قرابة 8 أشهر، بتهمة “إعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمته”.

واعتقل باسم التميمي (رب الأسرة) في سجون إسرائيل خلال الفترة بين عامي 1988 و2013، 9 مرات متقطعة بمجموع 4 سنوات ونصف سنة، تعرض خلالها لتحقيق قاسٍ أصيب على إثره بارتجاج في الدماغ ونزيف داخلي وبشلل استمر عدة أشهر.

وسبق لعهد التميمي أن تسلمت جائزة “حنظلة للشجاعة” عام 2012 من قبل بلدية “باشاك شهير” في تركيا، لشجاعتها في تحدي الجيش الإسرائيلي، والتقت في حينه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان (رئيس الجمهورية الحالي) وعقيلته. (الأناضول)