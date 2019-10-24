اعتقال شيخ سعودي لانتقاده هيئة "الترفيه"

قامت السلطات السعودية باعتقال الشيخ عبد الرحمن المحمود، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام (سابقاً)، بسبب انتقاده لهيئة “الترفيه” تزامناً مع فعاليات مكثفة ضمن “موسم الرياض الترفيهي” المثير للجدل.

وكشف حساب “معتقلي الرأي” المختص بمتابعة قضايا المعتقلين في السعودية، الأربعاء، أن المحمود اعتقل على خلفية قيام عدد من تلامذته بإعادة نشر جزء من إحدى حلقات برنامج كان يقدمه في مايو 2017.

وفي مقطع الفيديو المتداول، انتقد الشيخ من سمّاهم “السفهاء”، في إشارة إلى هيئة الترفيه، وحذر من خطورة السماح لهم بإفساد المجتمع، على حد قوله.

وجاء اعتقل الشيخ السعودي بعد أن اعتقلت السلطات شيخ قبيلة “العتيبة”، فيصل بن سلطان بن جهجاه بن حميد، على خلفية تغريدات انتقد فيها هيئة الترفيه عبر رئيسها تركي آل الشيخ، ودعا فيها إلى أن يكون الترفيه بطريقة منطقية ومقبولة من دون المس بجوهر الدين والثوابت.

واعتقلت السلطات قبل أيام الشاعر حمود بن قاسي السبيعي، ومصمم الفيديو قنصل بن سبيع، على خلفية مقطع فيديو ينتقد ممارسات رئيس هيئة الترفيه، واصفاً إياها بـ”نشر الرذيلة والمجون”.

كما استدعت السلطات الشاعر الشعبي سفر الدغيلبي؛ للتحقيق معه بسبب قصيدة تضمنت انتقادات غير مباشرة لآل الشيخ.

وتواصل السلطات السعودية اعتقال وملاحقة أي منتقد لفعاليات هيئة الترفيه، التي يرى المحافظون أنها معادية لتراث وعادات البلاد المحافِظة، وملاحقة كل من ينتقد رئيس الهيئة تركي آل الشيخ.

ويذكر أن السعودية شهدت خلال أكثر من عامين، اعتقال مئات من العلماء والحقوقيين والنشطاء، الذين حاولوا التعبير عن رأيهم ومعارضة ما تشهده المملكة من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.