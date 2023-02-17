اعتقال عصابة اردنية زورت فئات العملة الجديدة

استغلت عصابة جرمية اردنية عدم رؤية او اطلاع غالبية الاردنيين على الفئات النقدية الجديدة التي طرحها البنك المركزي في المملكة لتقوم بتزوير اكبر الفئات ومحاولة توزيعها على التجار وذلك بعد ايام قليلة من تداولها.

والقت الاجهزة الامنية الاردنية القبض على افراد العصابة المكونة من 5 اشخاص وبحوزتهم عشرات عشرات القطع النقدية من فئة الـ 50 دينار وهي اكبر فئة للعملة الاردنية

وقالت مديرية الأمن العام الاردنية انه تم الاطاحة بالعصابة بعد جهود تحقيقية كبيرة حيث روج هؤلاء العملة المزيفة على عدد من المحال التجارية في محافظة البلقاء والعاصمة ولواء الرصيفة.

واشارت الى أنَّ التحقيقات قادت المحققين للاشتباه بأربعة أشخاص أُلقي القبض عليهم جميعا في العاصمة داخل مركبة واحدى الشقق وضبط بحوزتهم 184 ورقة نقدية مزيفة ( 9200) دينار وكمية من المواد المخدرة، حيث اقرو مباشرة "بقيامهم باستلام تلك الأوراق المزيفة من قبل المزور الرئيس الموجود في محافظة العقبة" الذي يزودهم بالعملات المضروبة لترويجها في العاصمة والمحافظات المحيطة بها "مستغلين عدم تداول العملة الجديدة بين التجار بشكل كبير وعدم معرفتهم بها جيدا رغم رداءة تقليدها"

وبعد اعترافات العناصر المعتقلة توجهت قوة امنية الى مدينة العقبة وجرت مداهمه مكان المزور الرئيسي "وضبط داخل المكان عدد من الاوراق النقدية المزيفة وطابعات وأحبار واجهزة حاسوب محمول ومعدات تستخدم لتزييف العملة وستتم احالتهم جميعا لمدعي عام محكمة امن الدولة"

وطرح البنك المركزي الاردني الإصدار الرابع من فئات النقد الأردني في السابع من يناير كانون الثاني 2023 ، والفئات التي تم طرحها ( 5 و10 و20 و50 دينارا)