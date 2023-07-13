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اعتقال فرج بومطاري يفجر أزمة في ليبيا.. وقبيلة "ازوية" تهدد بإغلاق حقول النفط

تاريخ النشر: 13 تمّوز / يوليو 2023 - 10:59
وزير المالية الليبي السابق فرج بومطاري
وزير المالية الليبي السابق فرج بومطاري

فجر اعتقال وزير المالية الليبي السابق فرج بومطاري أزمة جديدة في البلاد، حيث تهدد قبيلة "ازوية" بإغلاق الحقول والموانئ النفطية في حال عدم إطلاق سراحه.

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وتم اعتقال بومطاري قبل يومين من قبل الأجهزة الأمنية في العاصمة طرابلس، ولم تُكشف بعد الأسباب وراء احتجازه.

قبيلة "ازوية" التي ينحدر منها بومطاري، طالبت بالإفراج الفوري عنه وحملت رئيس حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الأمن الداخلي ومكتب النائب العام مسؤولية سلامته.

وقدمت القبيلة لحكومة الوحدة الوطنية مهلة، للإفراج عن الوزير السابق وهددت بإغلاق الحقول والموانئ النفطية إذا لم يتم تلبية مطلبها.

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يشار إلى أن ليبيا لا تزال تشهد حالات خطف واحتجاز لمسؤولين سابقين ونشطاء حقوقيين وإعلاميين، وتظل طبيعة الجهة التي تقف وراء ذلك وأسبابه غير معروفة، حيث أن هذه الأحداث تثير استنكار المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وتعتبر انتهاكًا للحريات العامة للمدنيين.

النفط وموارده الاقتصادية لا تزال ورقة ضغط ووسيلة احتجاج للأطراف السياسية والقبلية في ليبيا، وتسببت في إغلاقات متكررة للحقول النفطية، مما تسبب في خسائر مالية كبيرة للدولة. 
 

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