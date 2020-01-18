اعتقال فلسطينية حاولت طعن جنود "اسرائيليين" في القدس (فيديو وصور)

قالت قناة “كان” العبرية إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت، السبت، سيدة فلسطينية في القدس، بزعم محاولتها طعن جنود.
وادّعت القناة أن امرأة خمسينية استلت سكيناً وأشهرتها بوجه جنود تابعين لحرس الحدود، عند “باب العامود” بمدينة القدس المحتلة.
وتابعت أن “الجنود سرعان ما سيطروا على المرأة، التي تم اقتيادها للتحقيق، دون أن يسفر الحادث عن أية إصابات”.
صحيفة “معاريف” العبرية ذكرت من جانبها أن المرأة (لم تذكر اسمها) من سكان بلدة “أبو ديس” الفلسطينية شرقي القدس.
وقالت إن عناصر الشرطة تمكنوا من السيطرة عليها، بعد استدعاء تعزيزات.
بالصور | قوات الاحتلال تغلق محيط باب الساهرة بمدينة القدس المحتلة، قبل قليل.. pic.twitter.com/5pjtcSEeil— محمد عبد العزيز -فلسطين🇵🇸 (@mohamed_abdazi1) January 18, 2020
عاجل: أنباء أولية عن عملية طعن في باب العامود بالقدس— Ali Hmeidan (@hmeidan_ali) January 18, 2020
عاجل: الاحتلال يعتقل سيدة فلسطينية في الخمسينات من العمر، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب باب العامود في #القدس_المحتلة pic.twitter.com/pWCi1mGRsY