اعتقال قتيل في العراق

قالت قوات الامن العراقية انها القت القبض على "إرهابي خطير" في محافظة ديالى، شرقي العراق، كانت التسريبات العائلية تفيد بانه قتل في المعارك مع القوات الحكومية

وقالت وزارة الداخلية العراقية أن "قوة من مكافحة الإرهاب في محافظة ديالى والعاملة ضمن وكالة الاستخبارات في الوزارة، اعتقلت، اليوم الأربعاء، أحد الإرهابيين، بعد ادعاء عائلته بأنه قتل خلال عمليات التحرير في محافظة صلاح الدين".

وأضاف البيان أن "المعتقل هرب من السجن عام 2015، وتخفى بأطراف القرى في إحدى الدور بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية".

وأشارت الداخلية إلى أن "عملية القبض على المتهم نفذت استنادا إلى تعاون المواطنين في الإخبار عن المشتبه بهم"، مبينا أن "المعتقل أحيل إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وتشن قوات الامن العراقية عملية امنية وعسكرية واسعة في المدينة المذكورة وكانت قد قررت تسليح الاهالي والعشائر في محافظة نينوى للمساهمة في التصدي لعصابات داعش الارهابية