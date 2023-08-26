اعتقال قيادات عسكرية بارزة في الجيش الاوكراني بتهمة الفساد

كشف جهاز الأمن الأوكراني (SBU) إنه اعتقل أربعة موظفين آخرين في مكاتب التجنيد العسكري، كجزء من حملة مستمرة على الفساد، حيث ساعد هؤلاء المعتقلين، أشخاصًا على تجنب التجنيد والهروب إلى الخارج، فيما اعلن في وقت سابق عزل مدير جهاز خدمات الطوارئ الحكومي من منصبه فيما تسهل نيوزيلندا اقامة اللاجئين الاوكران الى اراضيها

اعتقال فاسدين في الجيش الاوكراني

وقال وأضاف جهاز الأمن الأوكراني أن المعتقلين موظفون في مكاتب التجنيد العسكرية ورؤساء اللجان الطبية العسكرية "الذين ساعدوا" المتهربين على تجنب التجنيد والهروب إلى الخارج مقابل المال، على أساس وثائق وهمية حول عدم لياقتهم طبيًا للخدمة العسكرية

وتبلغ تكلفة مثل هذه "الخدمات" 10 آلاف دولار للشخص الواحد، كما اعلن عن اعتقال رئيس مكتب التجنيد العسكري بالمنطقة، ورئيس إحدى اللجان الطبية العسكرية "لبيعهما شهادات طبية مزورة تضمنت وجود تشخيصات خطيرة"، حيث ان "المتهربين استخدموا الوثائق المزورة التي تم شراؤها لتجنب التجنيد الإجباري، والسفر خارج أوكرانيا".

كما اعتقل رئيس مكتب التجنيد العسكري في خاركيف بعد حصوله بشكل غير قانوني على أكثر من 300 ألف دولار من المجندين المحتملين. وقال جهاز الأمن الأوكراني، إنه شارك أيضا، ثلاثة مسؤولين من مستشفى محلي في أنشطة غير قانونية.

وفي وقت سابق اعلن عن عزل مدير جهاز خدمات الطوارئ الحكومي سيرهي كروك من منصبه، بعد تفتيش داخلي للجهاز الذي يؤدي دوراً مهماً في محاولة إنقاذ حياة السكان وإزالة الحطام وإخماد الحرائق

نيوزيلندا تسهل اقامة الاوكرانيين

في الاثناء أعلنت نيوزيلندا السبت، أنها ستمنح الإقامة الدائمة للاجئي الحرب الأوكرانيين، الفارين من الحرب بعد حصولهم على تأشيرة دخول مؤقتة خاصة قبل 15 آذار/مارس من العام المقبل

وقال وزير الهجرة أندرو ليتل إن “الكثير من الأشخاص الذين أتوا إلى نيوزيلندا بحثا عن الأمن، ما كانوا ليتصوروا أن يبقوا لفترة طويلة، لكن مع تواصل الحرب لدينا واجب إنساني تجاههم. لقد بسّطنا إلى الحد الأقصى إجراءات الحصول على إقامة”. ومُنحت أكثر من 1500 تأشيرة خاصة لأوكرانيا منذ استحداث هذه الفئة في 2022 في إطار الجهود التي تبذلها حكومة نيوزيلندا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.