اعتقال قيادات من النهضة وواشنطن تحث سعيد على التمسك بالديمقراطية

حث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الرئيس التونسي قيس سعيد على رسم خطة للعودة السريعة “للمسار الديمقراطي” فيما اعلن عن اعتقال عدد من عناصر النهضة بتهمة تجاوز القانون

اعتقالات في صفوف النهضة

واعلن عن حملة اعتقالات وتوقيف عدد من القياديين في حزب النهضة بينهم عضو في مجلس الشورى، وذلك بسبب محاولته القيام بأعمال عنف أمام مقر البرلمان كما القي القبض على ياسين العياري بسبب إساءته للرئيس، وذلك بموجب حكم صادر بحقه قبل 3 سنوات للتشهير بالجيش.

كذلك اعتقل النائب ماهر زيد في وقت متأخر من يوم الجمعة، وفق ما قال محاميه، وحكم عليه بالسجن عامين في 2018، للإساءة إلى الناس على وسائل التواصل الاجتماعي وإهانة الرئيس.

تورط النهضة باغتيالات

وكان القضاء التونسي وجه الاتهام رسميا إلى مصطفى خذر العام الماضي في جريمة اغتيال الناشطين السياسيين، ويعد المذكور المشرف على الجهاز السري لحركة النهضة.

كما كشفت هيئة الدفاع عن الناشطين عن وجود علاقة مباشرة بين خذر ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، متهمة وكيل الجمهورية آنذاك العكرمي بإخفاء تفاصيل قانونية للتستر على الغنوشي.

اتصالات اميركية تونسية

وذكر مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في بيان أن سوليفان حث سعيد في اتصال هاتفي على ضرورة “الإسراع بتشكيل حكومة جديدة يقودها رئيس وزراء يتمكن من تحقيق استقرار الاقتصاد التونسي ومواجهة وباء كوفيد-19 فضلا عن ضمان عودة البرلمان المنتخب في الوقت المناسب”.

وأعلن سعيد إجراءات للطواريء للسيطرة على الحكومة وإقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان.