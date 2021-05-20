اعتقال كويتي انتحل صفة شيخ بالأسرة الحاكمة وأوهم فتيات بالزواج للاستيلاء على أموالهن

الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته، معروف في الإعلام المحلي بـ“نصاب سناب شات“

القت السلطات الكويتية القبض على رجل انتحل صفة شيخ في الأسرة الحاكمة واحترف الاحتيال على الفتيات عبر ايهامهن بالزواج ثم استولى على أموالهن، بحسب ما اعلنته محامية لبعض الضحايا.



نصاب سناب شات في قبضة مباحث الجابرية بعد إيهام فتيات بالزواج والإستيلاء على أموالهن في مشاريع وهمية وانتحال صفة شيخ من الأسرة الحاكمة في شكوى المحامية منى الأربش pic.twitter.com/dGIdLjv1Ty — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) May 19, 2021

وكتبت المحامية منى الأربش في تغريدة على حساب ”أمن ومحاكم“ بموقع تويتر: ”نصاب سناب شات في قبضة مباحث الجابرية بعد إيهام فتيات بالزواج والاستيلاء على أموالهن في مشاريع وهمية وانتحال صفة شيخ من الأسرة الحاكمة في شكوى المحامية منى الأربش“.

والرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته، معروف في الإعلام المحلي بـ“نصاب سناب شات“، وقالت مواقع اخبارية انه ”كان يوهم الفتيات الضحايا بأنه أحد أفراد الأسرة الحاكمة، ويريد الزواج، ثم ينصب عليهن، فيأخذ منهن مبالغ مالية“.