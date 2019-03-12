اعتقال مجموعه قلسطينيه خططت لاغتيال محمود عباس

محمود عباس

اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية مجموعة أشخاص الشهر الماضي كانوا يخططون لاغتيال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وكشف مصدر فلسطيني مطلع في رام الله أن قوات الأمن الفلسطينية قامت باعتقال المجموعة يوم التاسع من شباط/ فبراير الماضي، وجميعهم فلسطينيون ينتمون الى حركة فتح التي يتزعمها عباس ذاته، لكنهم محسوبون على التيار المنشق الذي يتزعمه القيادي السابق في الحركة محمد دحلان، والذي يعمل في دولة الامارات مستشاراً لدى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وبحسب المصدر الذي خصّ "عربي21" بهذه المعلومات فان السلطة الفلسطينية أبلغت الجانب الاسرائيلي وطلبت دعماً من الحكومة الاسرائيلية وأجهزتها الأمنية من أجل تعقب الخلية التي تخطط لاغتيال عباس، وما إذا كان قد تم اعتقالهم جميعا أم لا.

يشار الى أنّ دحلان الذي يقيم في الامارات منذ عدة سنوات أصبح ينشط على الساحة الفلسطينية أكثر من أي وقت مضى في الآونة الأخيرة، محاولاً لعب دور سياسي وسط توقعات في أوساط العديد من المراقبين بأنه يسعى ليحل مكان عباس بعد وفاته أو بعد التوصل الى أي حل مع الاسرائيليين.

عربي 21