اعتقال محتجين أشعلوا النار بمنزل رئيس وزراء سيريلانكا

اعتقلت الشرطة السريلانكية، 3 أشخاص يشتبه بصلتهم في إشعال النيران بمنزل رئيس الوزراء رانيل ويكر مسينغ، في العاصمة كولومبو، خلال عملية اقتحامه من قبل حشود من المحتجين الغاضبين مساء السبت.

كما تم نشر صور توضح الأضرار التي لحقت بالمبنى من جراء أعمال الشغب، وقد تم تخريب محتويات العديد من الغرف بالكامل.

وقالت الشرطة إن حشدا من المحتجين اقتحم منزل ويكرمسينغ في كولومبو مساء السبت وقاموا بإشعال النار فيه.

وقال مكتب مكتب رئيس الوزراء في بيان إن "المتظاهرين اقتحموا المقر الخاص لرئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ وأضرموا فيه النيران".

وأكد رئيس الوزراء السريلانكي ويكرمسينغ في وقت سابق من يوم السبت، أنه سيتنحى عن منصبه بعد قيام الالاف من المحتجين باقتحام مقر الرئاسة وفرار الرئيس غوتابايا راجاباكسا.