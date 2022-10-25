اعتقال مدرس دين مصري بتهمة اغتصاب 6 أطفال في الكويت

اعتقلت السلطات الكويتية معلم تربية إسلامية مصري بتهمة الاعتداء جنسيا على ستة أطفال تحت التهديد، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية الثلاثاء.

وقررت النيابة العامة حجز المدرس الذي لم يكشف عن هويته، بعد أن وجهت له تهمة "الاعتداء الجنسي بالتهديد لـ 6 أطفال في منطقتي الفروانية وخيطان"، وفقا لصحيفة "الراي".

وكتب حمد السريع، وهو ضابط كبير سابق في الشرطة الكويتية عبر حسابه في تويتر موضحا ان المدرس يعمل في "أحدي مدارس سعد العبدالله تم ضبطه من قبل مباحث الفروانيه بعد شكوى قدمها وافد باكستاني والد طفل عمره 8 سنوات".

واضاف السريع، وهو برتبة لواء متقاعد، ان الاب اتهم المدرس المصري بالاعتداء الجنسي على ابنه في منطقه خيطان.

وتابع ان "المباحث توصلت الي 6 حالات اعتداء جنسي علي أطفال وافدين" منسوبة للمدرس، مشيرا الى ان الاخير "اعترف بجرائمه وتم احالته للنيابة العامه ولازال بالتحقيق".

وبحسب السريع، فقد ارتكاب المدرس اخر جرائمه قبل نحو اسبوع.