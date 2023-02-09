اعتقال مديرة المصرف العراقي للتجارة حمدية الجاف بتهمة الفساد

اعلنت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في العراق عن اعتقال المُدير العامِّ الأسبق للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI) حمدية الجاف على خلفيَّة إدانتها في عددٍ من قضايا الفساد الإداري والمالي..

وقالت مصادر لـ البوابة ان عملية الاعتقال تمت في دولة الامارات العربية المتحدة

وفي يناير من العام 2021 قررت محكمة الكرخ المختصة بقضايا النزاهة الحكم غيابياً بالحبس لمدة خمس سنوات بحق حمدية الجاف، لإضرارها بالمال العام بمبلغ قدره 40 مليون دولار، وقالت انها قدمت تسهيلاتٍ ائتمانية بمبلغ (40,000,000) مليون دولارٍ إلى أحد المصارف بالرغم من ضعف الضمانات وقبل إكماله معاملة منح القرض.

وحسب مصادر اعلامية عراقية فقد جنت حمدية الجاف خلال وجودها على رأس عملها في المصرف العراقي للتجارة ازيد من ١٠٠ مليون دولاد وهذا لا يشمل الاموال التي حصدها اولادها وبناتها..

وفي سياق مكافحة الفساد، أسس رئيس الوزراء العراقي السابق ، مصطفى الكاظمي لجنة مكافحة الفساد والجرائم الاستثنائية، وقالت تقارير ان رؤوسا كبيرة مالية وسياسية وجدت نفسها في السجن "لا يحميها حزب ولا متنفذون"

ويعاني العراق من الفساد في قطاعه العام والخاص وحسب الإحصائيات فأن حجم الفساد منذ العام 2003 قد تجاوز 400 مليار دولار.