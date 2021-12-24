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اعتقال مذيعة عمانية بعد مقابلة مثيرة للجدل مع عضو مجلس شورى

منشور 24 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 07:16
#متضامن_مع_خلود_العلوي
#متضامن_مع_خلود_العلوي

بقرار من وزارة الاعلام، اعتقلت الاجهزة الامنية العمانية المذيعة العمانية خلود العلوي بعد مقابلة اجرتها مع عضو مجلس الشورى محمد الزدجالي بتهمة عدم التنسيق مع المجلس .

المذيعة العمانية خلود العلوي وراء القضبان

وتقدم خلود برنامج "كل الأسئلة" الذي حقق نجاحا في الفترة الماضية في إذاعة ‎"هلا أف أم" وهي أيضا مدير عام الإذاعة التي تعد أول إذاعة خاصة في ‎عمان وجاء اعتقالها الذي تم بقرار من وزارة الإعلام، جدلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة، الذين دشنوا حملة للتضامن معها.
 

 

الضيف ينتقد مجلس الشورى

وتداول ناشطون مقطع من مقابلة أجرتها خلود مع عضو مجلس الشورى العماني محمد الزدجالي، الذي وجه انتقادات لرئاسة مجلس الشورى ووزارة الإعلام، وربطوا بين إيقاف المذيعة وتصريحاته، خاصة أن وزارة الإعلام أصدرت تعميما طلبت فيه من وسائل الإعلام التنسيق المسبق مع مجلس الشورى عند استضافة أعضاء الشورى

 

وقال أحد المغردين: “التضامن مع خلود العلوي من أجل عمان ، ولكي يغادر وزير الإعلام من أجل عمان ورؤية عمان. إذا سعينا إلى التقدم ، فلا يوجد تقدم”. بلا انتقاد وتعدد الآراء والآراء “.

من أجل عمان دع وزير الإعلام يمضي من أجل عمان ورؤية عمان ، وإذا سعينا للتقدم فلا تقدم بدون النقد وتعدد الرؤى والآراء.

 

 

وقال آخر: خلود العلوي في نظري نموذج مذيع محترف يعرف حدود مهنته من جهة ويؤمن برسالة تغيير الإعلام من جهة أخرى ، وسيكون ذلك دائمًا. منحازة لصوت الشعب بصدق ، لا في السعي وراء الشعبوية الفارغة ، ولا مضايقة هذا المسؤول أو ذاك “.

في رأيي ، تمثل خلود العلوي نموذج مذيع محترف يعرف حدود مهنته من جهة ، ويؤمن برسالة التغيير الإعلامي من جهة أخرى ، والمنحازة على الدوام للناس. صوت بصدق ، ليس في السعي وراء الشعبوية الفارغة ، ولا في هذا المسؤول أو ذاك.

 

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