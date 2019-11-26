اعتقال مراهقة فرنسية في طريقها للانضمام الى داعش

أوقفت السلطات التركية، مواطنة فرنسية، في ولاية أضنة جنوبي البلاد، على خلفية رغبتها في الالتحاق بصفوف تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضحت مديرية أمن أضنة في بيان أصدرته الثلاثاء، أن المدعوة "أنيسة.ل" قدمت إلى إسطنبول عبر رحلة جوية، ومن ثم انتقلت إلى أضنة بواسطة حافلة.

وذكر بيان أنه تم ضبط المواطنة الفرنسية عقب مداهمة فرق مكافحة الإرهاب بالولاية، الفندق الذي نزلت فيه.

وأضاف البيان أن توقيف المواطنة الفرنسية، جاء بعد الاشتباه بنيتها في العبور إلى سوريا بطرق غير شرعية والانضمام إلى تنظيم "داعش".

ولدى التحقيق معها في مديرية الأمن، قالت أنيسة إنها جاءت إلى أضنة بغرض السياحة.

وقامت السلطات التركية بإعادتها إلى فرنسا بعد إتمام الإجراءات القانونية بحقها.