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اعتقال مفتي دولة اسلامية سرق اموال الحج

منشور 11 شباط / فبراير 2021 - 05:00
يدين غالبية سكان قرغيزستان بالإسلام
يدين غالبية سكان قرغيزستان بالإسلام

قالت السلطات الأمنية في قرغيزستان ان مفتي البلاد، ماكساتبيك حاجي توكتوموشيف، قيد الاعتقال بسبب فضيحة فساد طالت أموال كانت مخصصة لأداء مناسك الحج العام القادم.

واستقال توكتوموشيف، أمس الأربعاء، من منصبه كرئيس لمديرية الشؤون الدينية في البلاد بعد الجدل حول الفساد بالمقابل، احتشد العشرات من أنصار المفتي أمام لجنة الأمن القومي من أجل المطالبة بإطلاق سراحه.

ونقل تقرير من "راديو ليبرتي" أن توكتوموشيف يشتبه في تورطه في سوء استخدام مليوني دولار جمعها متبرعون من أجل فريضة الحج.

اعتقلت الشرطة أيضا محاسب المديرية لاشتباه في إساءة استخدام الأموال التي جمعها المتبرعون وذلك أثناء محاولته رشوة ضابط أمن

ويدين غالبية سكان قرغيزستان بالإسلام، لكن الدولة الأكثر تعددية بين جمهوريات آسيا الوسطى، تعاني من عدم استقرار أدى إلى وقوع ثورتين وسجن ثلاثة من رؤسائها أو إرسالهم إلى المنفى منذ الاستقلال عن الاتحاد السوفييتي عام 1991.

يذكر أنه في الشهر الماضي صوت سكان البلاد على الشعبوي صدر جاباروف رئيسا للبلاد، كما صوتوا على تعديلات دستورية تهدف الى تغيير النظام السياسي في البلاد. وأيد أكثر من ثمانين في المئة منهم تعزيز صلاحيات الرئيس الجديد.


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