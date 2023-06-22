اعتقال ناشطة عراقية مرتدة لتهديدها قضاة رفضوا منحها حضانة طفلها المسلم

اعتقلت شرطة كركوك في كردستان العراق الخميس، الناشطة على مواقع التواصل شايان علي بعد تهديدها قضاة رفضوا الموافقة على طلبها تغيير ديانتها من الاسلام الى المسيحية ومنحها حضانة ابنها المسلم.

وقال عامر نوري المتحدث باسم شرطة كركوك انه تم اعتقال شايان علي الخميس، وتحويلها الى "معتقل كركوك وسجن النقل المحتجز هناك".

واوضح نوري ان قاضيا في محكمة الاحوال الشخصية في كركوك امر باعتقال شايان علي وارسالها الى الشرطة على الفور بعد دخولها في "مشكلة" معه داخل قاعة المحكمة.

وقال المتحدث ان شايان علي التي تحمل الجنسية الاميركية الى جانب جنسيتها العراقية "تحدثت (تطاولت) على القاضي وهاجمت الحضور في قاعة المحكمة واستخدمت لغة غير لائقة".

كما نقلت وسائل اعلام محلية عن مصدر قضائي قوله ان اعتقال شايان علي جاء كذلك على خلفية شكوى قاضيين اتهماها بتهديدهما وشتمهما عبر مواقع التواصل.

قال المتحدث باسم مديرية شرطة كركوك، الملازم عامر نوري، إن "البلوغر شايان علي، اعتقلت بسبب إساءتها إلى قاضٍ"، وحدث ذلك بعد رفض القاضي طلب تغيير ديانتها من الإسلام إلى المسيحية. pic.twitter.com/Ql3TmF5dJT — بهاء الدين العراقي BAHAA_AL.IRAQE (@Bahaa_aliraqe) June 22, 2023

وكانت الناشطة شايان علي واظبت خلال الاشهر الماضية على الاستقواء بالجنسية الاميركية من اجل مهاجمة قضاة محكمة الاحوال الشخصية في اقليم كردستان بسبب رفضهم طلبها تغيير ديانتها بعد اعتناقها المسيحية، وكذلك عدم منحها حضانة ابنها.

ولا تجيز القوانين في كردستان، والتي تستند الى الشريعة الاسلامية، منح حضانة الطفل المسلم لاب غير مسلم.

منشور للناشطة شايان علي تهاجم فيه القضاة وتتطاول على الاسلام

ونشرت شايان علي العشرات من تسجيلات الفيديو عبر حساباتها، خصوصا في فيسبوك، والتي تتوعد فيها القضاة وتعطيهم المهل المتتالية للموافقة على طلبيها تغيير ديانتها ومنحها حضانة الطفل، وذلك قبل ان "تقلب الدنيا" فوق رؤوسهم.

وفي منشور عبر فيسبوك في 12 حزيران/يونيو، كتبت شايان مهاجمة القضاة " "تعرفون ديانتي الي اني مختارتها تاج راسكم ولمعلومتكم ديانتكم (الاسلام) ديانة ارهابية".

واضافت "انت شعليك (ليس من شأنكم) اني اي دين اختار هذا شي يخصني اني وربي انتو تجبرون الانسان تبقي علي الدين الاسلامي حتي ترجعون حقوقهم وهذا يعتبر عملية ارهابية وجريمة وعدم الانسانية"

وتابعت شايان علي "لو اموت ماريد دينكم يا اسلام لان ديانة ارهابية وعنفية وتهديد اني قلت لا اريد دينكم ولا اريد قانونكم ولا يشرفني اكون بديانة إسلامية".