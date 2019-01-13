اعتقال ناشط يساري ايطالي في بوليفيا

الناشط اليساري المتطرف الإيطالي السابق شيزاري باتيستي

تم في بوليفيا اعتقال الناشط اليساري المتطرف الإيطالي السابق شيزاري باتيستي المحكوم غيابيا بالسجن المؤبد في بلاده بتهمة قتل عدد من الأشخاص في نهاية السبعينيات من القرن الماضي.

ونقل موقع "Infobae" عن تصريحات فيليبي مارتينس، مستشار الرئيس البرازيلي الحالي جايير بولسونارو: "تم مساء أمس السبت اعتقال المتطرف الإيطالي شيزاري باتيستي في بوليفيا. وسيجري في القريب العاجل نقله إلى البرازيل، ومن هناك على الأرجح سيتم تسليمه لإيطاليا لقضاء عقوبة السجن مدى الحياة وفقا لقرار من القضاء الإيطالي".

وسبق أن جرى اعتقال باتيستي في أكتوبر عام 2017 أثناء محاولته دخول بوليفيا من البرازيل، ثم تم إطلاق سراحه. وقبل ذلك تم اعتقاله في ريو دي جانيرو في مارس عام 2007. وطالبت إيطاليا حينذاك بتسليمه، غير أن الرئيس البرازيلي آنذاك، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رفض عام 2010 هذه الطلب، الأمر الذي أسفر عن تصعيد حدة التوتر في العلاقات بين البلدين. وبعد ذلك حصل باتيستي على تصريح إقامة في هذه الدولة.

ووقع الرئيس البرازيلي السابق، ميشيل تامر، في ديسمبر الماضي أمرا بتسليم باتيستي لإيطاليا حال اعتقاله.

وحكم على شيزاري باتيستي، زعيم المنظمة المتطرفة اليسارية الإيطالية "البروليتاريون المسلحون من أجل الشيوعية" غيابيا في إيطاليا بالسجن المؤبد بتهمة قتل 4 أشخاص في الفترة ما بين عامي 1977 و1979