اعتقال نجلة خيرت الشاطر وزوجها والحقوقية هدى عبدالمنعم بمصر

عائشة من أبرز الناشطات المصريات في حقوق الإنسان

اعتقلت قوات الأمن المصري منذ ساعات قليلة عائشة، نجلة المهندس خيرت الشاطر، وزوجها المحامي محمد أبو هريرة، من منزلهما بمدينة نصر في محافظة القاهرة. كما اعتقلت أيضا في الوقت ذاته عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، المحامية هدى عبد المنعم، من منزلها بمدينة نصر.

وقال المحامي خالد بدوي، عبر حسابه على فيسبوك: "حسبنا الله ونعم الوكيل. اعتقلوا الآن زوجتي الأستاذة هدي عبد المنعم عبد العزيز المحامية (60 عاما). إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إني أعوذ بك من قهر الرجال".

وأضاف بدوي: "يا رب، ليس لي سواك أستغيث به. اللهم إني أشكو إليك وحدك. وأستغيث بك وحدك".