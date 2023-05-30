اعتقال نيجيري تسبب في حمل زوجته البريطانية وامها واختها

اعتقلت الشرطة البريطانية رجلا نيجيريا بعد تسببه في حمل ثلاث نساء هن زوجته وشقيقتها وامهما، وذلك في واقعة اثارت صدمة وجدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت تقارير اعلامية انه تم اعتقال الرجل اثر تحقيق كانت السلطات اطلقته في ضوء بلاغات كانت تلقتها من افراد في العائلة يبدون فيها قلقهم بعدما لاحظوا ان النساء الثلاث ظهرت عليهن علامات الحمل في نفس الوقت.

لم تكشف السلطات تفاصيل عن هوية الرجل النيجيري المتهم بالتسبب بحمل زوجته وامها واختها

غير ان تقارير اخرى قالت ان القضية تكشفت بعدما قامت الزوجة بابلاغ الشرطة عن زوجها بعدما اكتشفت خيانته لها.

وبحسب هذه التقارير، فقد كان الرجل على علاقة سرا بشقيقة زوجته وامهما، وهو ما نجم عنه حمل الثلاث نساء معا في وقت واحد.

وتسببت الواقعة المستهجنة في اثارة صدمة في الحي الذي تقيم فيه العائلة، كما اطلقت جدلا محموما في منصات التواصل الاجتماعي.

PICS/VID; Nigerian Man Arrested For Impregnating, Wife, Wife's Mother And Wife's Sister In UK https://t.co/BTgFQwyVWx (From Phoenix APP) — Aranmolate Sunkanmi (@heskay1st) May 30, 2023

وتمحور الجدل على مواقع التواصل حول العادات الاجتماعية للاعراق المختلفة والمسؤولية الشخصية وحدود القانون.

كما تطرق الى الاساءة المحتملة للسلطة ضمن الاسرة.

ولم تكشف السلطات عن تفاصيل بخصوص الرجل، سواء هويته او خلفيته لاسباب قانونية، فيما لا يزال قيد الاستجواب لاستيضاح ملابسات هذه القضية المثيرة للاستغراب.