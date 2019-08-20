اعتقال والدة وشقيقتي بطل راليات سعودي في روما

اعتقلت الشرطة الايطالية والده وشقيقتي بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي، بسبب حيازتهم مبالغ مالية كبيرة.

وقال الراجحي ان شقيقتيه (نوف وعبير) ووالدتهم، قيد الاعتقال الان

ونشر “الراجحي” على حسابه في “سناب شات”، الحوار الذي دار بينه وبين شقيقته “نوف” من خلال “الواتسآب”؛ فيما نصحهم بتقسيم الأموال بينهم وفق موقع مشاهد الخليجي

وردَّت “نوف” على شقيقها بشكل ساخر: “مسكونا.. أمي طلع معها يورو وباوند وريال سعودي ودولار ودرهم”، فيما شدد “يزيد” عليهم بعدم إظهار أنهم أغنياء، بقوله: “لا تبينوا إنكم أغنياء.. إذا قال وش تشتغلون قولي أدور شغل”.

وأوضحت “نوف” لشقيقها “يزيد” في المحادثة، أن المحقق سألهم عن مصدر الأموال وماذا سيفعلون بها؛ إذ أجابته شقيقتهم “عبير” أن مصدر الأموال هي أعمال للعائلة بالرياض، وسيقومون بالتسوق بها في إيطاليا.

وأشارت “نوف” في ختام محادثتها مع “يزيد”، إلى أن الشرطة الإيطالية أعدت محضرًا لهم بأقوالهم، ووقعت عليهم غرامة مالية، وقاموا بالتوقيع على أقوالهم قبل الخروج.