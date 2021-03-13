اعتقال 100 متظاهر أميركي

اعتقلت شرطة مدينة بورتلاند الأميركية حشدا من 100 متظاهر على الأقل، ليل الجمعة، بينهم العشرات من حركة أنتيفا اليسارية، أثناء تظاهرة، وأوقفت المسيرة بعد دقائق من بدئها، حسبما أفاد موقع (أوريغون لايف دوت كوم).

وقال أحد الصحفيين المحليين أن ما بين 100 و150 متظاهرا بدأوا في شق طريقهم عبر منطقة بيرل بالمدينة قبل أن يبدأوا في "تحطيم نوافذ الشركات" و"مهاجمة" أي شخص كان يصورهم.

وبعد فترة وجيزة، أقامت الشرطة محيطا حول "مجموعة كبيرة" من الناشطين، بدعوى أنهم كانوا يعرقلون حركة المرور للشوارع.

وذكر الموقع الإخباري أن الاعتقال الجماعي بعد التاسعة مساء بقليل في منطقة بيرل، بدا كمثال على الغليان، وهو تكتيك للشرطة يتمثل في محاصرة حشد واحتواء أشخاص في محيط.

وفي تغريدة بمكان الحادث، قالت الشرطة إنها تحتجز كل شخص داخل الحدود من أجل "التحقيق في جريمة".

وأضاف مكتب شرطة بورتلاند في التغريدة: "ليس لديك الحرية في المغادرة.. يجب عليك البقاء في مكانك والامتثال لأوامر عناصر الشرطة القانونية".