اعتقال 11 أميرا سعوديا تجمهروا أمام قصر الحكم بالرياض

قالت صحيفة "سبق" السعودية إن قوات الحرس الملكي "ألقت القبض" على 11 أميرا تجمهروا في قصر الحكم، ورفضوا مغادرته قبل إلغاء الأمر الملكي بوقف دفع مستحقات الماء والكهرباء عن الأمراء.

وطالب المتجمهرون القصر بدفع تعويض مادي عن حكم قصاص صدر بحق أحد أبناء عمومتهم.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر، لم تسمها، إنه كان على رأسهم الأمير (س. ع. س. بن سعود بن فيصل بن تركي)، و"ألقي القبض عليهم وتم إيداعهم في سجن الحائر".

وكان الكاتب السعودي، جمال خاشقجي، كتب الأحد تغريدة كشف فيها عن حملة اعتقالات جديدة لأمراء "لتوجيههم انتقادات حيال عدد من القضايا، بعضهم كان يغرد داعيا للبطش ضد كل من ينتقد الدولة".

ولم يتضح ما إذا كان الأمراء الذين ذكرهم خاشقجي هم ذاتهم الذين نشرت بخصوصهم صحيفة سبق.