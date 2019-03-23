اعتقال 16 شخصا على خلفية كارثة غرق العبارة في العراق

اعتقال 16 شخصا من المشتبه بهم على خلفية حادثة انقلاب العبارة في مدينة الموصل

أعلن قائد عمليات نينوى اللواء، نجم الجبوري، اعتقال 16 شخصا من المشتبه بهم على خلفية حادثة انقلاب العبارة في مدينة الموصل.