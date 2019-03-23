اعتقال 16 شخصا على خلفية كارثة غرق العبارة في العراق
اعتقال 16 شخصا من المشتبه بهم على خلفية حادثة انقلاب العبارة في مدينة الموصل
أعلن قائد عمليات نينوى اللواء، نجم الجبوري، اعتقال 16 شخصا من المشتبه بهم على خلفية حادثة انقلاب العبارة في مدينة الموصل.
وفي حديث لوسائل إعلام عراقية وصف الجبوري حادثة الموصل بـ "الفاجعة العظيمة"، مشيرا إلى غرق العشرات من المواطنين، أغلبهم نساء وأطفال، في نهر دجلة.
وأضاف أن "خلية الأزمة التي شكلها رئيس الوزراء بدأت عملها اليوم لمعرفة أسباب الحادثة والأشخاص المقصرين".
وأعلن الجبوري اعتقال 16 شخصا من المشتبه بمسؤوليتهم عن هذه الحادثة ومباشرة التحقيق معهم.
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