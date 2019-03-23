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اعتقال 16 شخصا على خلفية كارثة غرق العبارة في العراق

اعتقال 16 شخصا على خلفية كارثة غرق العبارة في العراق
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