اعتقال 17 أجنبيا بأنقرة بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة

ألقت السلطات التركية، الخميس على 17 شخصا بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة، في إطار حملاتها المتواصلة ضد التنظيم الدولي.

وبحسب ما ذكرته مصادر أمنية لوكالة الأناضول، الخميس، فإن فرقا من مكافحة الإرهاب والاستخبارات في مديرية أمن أنقرة، رصدت تحركات الأشخاص الـ 17.

وأوضحت المصادر أن الفرق أطلقت عملية بعد الرصد، أوقفت خلالها الأشخاص المذكورين.

وعقب إجراء الفحص الطبي على الموقوفين، جرى إحالتهم إلى مديرية الأمن، لتتواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وشددت تركيا مؤخرا من إجراءاتها الأمنية، وقامت باعتقال عشرات المتهمين بالانتماء لتنظيم الدولة، فيما تمكنت من إلقاء القبض على قيادات بالتنظيم داخل البلاد.