اعتقال 18 شخصا بتهمة "الابتزاز الإلكتروني" بحق نساء في العراق

أعلنت قوات الامن العراقية السبت، انها اعتقلت 18 شخصا بتهمة ممارسة الابتزاز الالكتروني لنساء بعد تهديدهن بنشر صورهن في حال عدم دفعهن مبالغ مالية.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إنه "بناء على الشكاوى الواردة من مجموعة فتيات، كثفت مفارز جهاز الأمن الوطني جهدها الاستخباري، وسارعت الى نصب كمائن مُحكمة وفق مذكراتٍ قضائية أسهمت في الإيقاع بــ6 أشخاص يمارسون الابتزاز الإلكتروني بحق النساء، عبر مساومتهن مقابل استحصال مبالغ مالية، في محافظة كربلاء".

وأضاف البيان أن "مفارز الجهاز أيضا، وبعد استحصالها الموافقات القضائية وتكثيف جهودها الأمنية في محافظات كركوك، والانبار، والمثنى، وواسط، والنجف والبصرة، تمكنت من القاء القبض على 12 مبتزا إلكترونيا يهددون النساء بنشر صورهن في حال عدم الحصول على مبالغ مالية منهن".

ولفت إلى أنه "تم تدوين أقوالهم أصوليا، وإحالتهم جميعا إلى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".