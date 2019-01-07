اعتقال 40 طبيبا اسرائيليا

وصول العديد من الشكاوى من المرضى ضدهم

أفادت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الأحد، باعتقال الشرطة الإسرائيلية، 40 طبيبا وممرضا وصيدلانيا إسرائيليا، من عدة مناطق في فلسطين المحتلة عام 1948

وقالت القناة الثانية العبرية، إن هؤلاء المعتقلين، حصلوا على تراخيص لممارسة المهنة من وزارة الصحة الإسرائيلية، دون إتمام فترة دراستهم.وأضافت القناة، أن غالبية المعتقلين، حصلوا على شهاداتهم من رومانيا، ودول الاتحاد السوفيتي سابقا، دون إنهاء فترة التعليم.ووفقا للقناة الثانية، فإن جزءا من هؤلاء الأطباء والممرضين، عملوا في مستشفيات كبيرة ومشهورة بالبلاد، وبدأ التحقيق ضدهم، في أعقاب وصول العديد من الشكاوى من المرضى ضدهم. وأشارت القناة العبرية، إلى أن الشرطة تابعت هؤلاء الأطباء والممرضين، وفتحت ضدهم تحقيقا سريا خاصا، أفضى إلى الكشف عن حصولهم على شهادات مزورة، واعتقالهم.