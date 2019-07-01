اعتقال 5 فلسطينيين في الضفة الغربية المحتله

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 5 فلسطينيين في مناطق متعددة من الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان ،الإثنين، إنه تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة نشاطات عنف شعبية.

وأضاف: “تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن”.

وعادة ما تتم الاعتقالات من المنازل الفلسطينية خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى ( تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد الأسرى الفلسطينيين لـ5700، بينهم 230 طفلا و48 أسيرة و500 أسير إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.

وينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال ليلية في الضفة الغربية. (الأناضول)