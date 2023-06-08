اعدام سعودي بحد السيف قتل رجلا وهو يصلي في المسجد

نفذت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية حكم "القتل حدا" بحق المواطن السعودي عابد بن مسعود بن حسن القحطاني وذلك لقيامه بقتل شخص داخل مسجد بمنطقة أبها في عسير.

وأفاد بيان نشرته وزارة الداخلية السعودية أن المواطن السعودي عابد بن مسعود بن حسن القحطاني أقدم على قتل المواطن السعودي علي بن محمد بن ظافر القحطاني بإطلاق النار عليه، وهو في المسجد قائماً لتأدية الصلاة، الأمر الذي أدى إلى وفاته.

ولفت البيان إلى تمكن الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور والتحقيق معه وإحالته إلى المحكمة المختصة، حيث صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من تهمة، حيث تم تأييد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً .

وأكدت الداخلية السعودية عبر البيان تمام تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني في يوم أمس الأربعاء في منطقة عسير.

وشدد الوزارة على حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم.

محذرة أيضا كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره وختم البيان بقوله تعالى.. والله الهادي إلى سواء السبيل".