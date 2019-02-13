اعدام 3 عناصر من الاخوان بتهمة اغتيال لواء في الامن المصري

قتل 13 رجل أمن في هجوم لمسلحين في أغسطس 2013 بعد فض اعتصامين لمؤيدي جماعة الإخوان المسلمين

أفادت معلومات اعلامية نقلا عن مصادر أمنية عليمة في مصلحة السجون بمصر بتنفيذ حكم الإعدام بحق 3 عناصر من جماعة الإخوان المسلمين تابعين لحركة "حسم".

وأوضحت المصادر، أن العناصر المنفذ في حقهم حكم الإعدام، مدانون في قتل اللواء نبيل فراج، أحد القيادات الأمنية التابعة للشرطة، والذي تم قتله في أحداث اقتحام قسم كرداسة قبل 5 سنوات وفق روسيا اليوم

وقتل 13 رجل أمن في هجوم لمسلحين في أغسطس 2013 بعد فض اعتصامين لمؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، ووجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في "مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة"، والتمثيل بجثثهم وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.