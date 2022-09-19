اعصار نانمادول يشل الحياة في اليابان

اصاب اعصار إعصار نانمادول الذي اجتاح غرب اليابان البلاد بالشلل التام وسط أمطار غزيرة ورياح قوية، اليوم الاثنين، حيث الغت شركات الطيران الرحلات الجوية وكما عطلت حركة القطارات وترك أكثر من 300 ألف منزل بدون كهرباء في اكبر دولة صناعية في العالم.

وقالت شركة كيوشو للسكك الحديدية، مشغل القطارات التي تخدم جزيرة كيوشو الرئيسية بغرب اليابان، إنها أوقفت عملياتها اليوم الاثنين بالكامل، كما ألغت شركة الخطوط الجوية اليابانية المحدودة عملياتها. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية أن حوالي 800 رحلة جوية كانت مقررة اليوم.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنه من المتوقع هطول ما يصل إلى 400 ملم (15.75 بوصة) من الأمطار في منطقة توكاي بوسط البلاد، معقل الصناعة للبلاد، على مدار الـ 24 ساعة القادمة. واكدت الحكومة ان البلاد "بحاجة إلى أن نظل يقظين للغاية للأمطار الغزيرة والرياح والأمواج العالية والعواصف"

وحذرت السلطات من فيضانات وانهيارات أرضية مع تحرك الإعصار الرابع عشر من الموسم نحو شرق اليابان.

وقالت وزارة التجارة إن حوالي 340 ألف منزل ، معظمهم في كيوشو ، كانوا بدون كهرباء حتى صباح يوم الاثنين.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في اليابان إن الإعصار قد يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف على طول الساحل ورياح عاتية على المنطقة، مما قد يؤدي إلى تدمير عدد من المنازل.

ووصل الإعصار "نانمادول" إلى ساحل جزيرة كيوشو، في جنوبي اليابان.

ويتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 180 كيلومترا في الساعة، مع هطول أمطار غزيرة على مدار اليوم وفي ساعات الليل.

وأصدرت السلطات "إنذارا خاصا" في جزيرة كيوشو مع تحذير من إمكانية تعرض الجزيرة لهبوط أرضي وفيضانات. كما توقفت خدمات السكك الحديدية فائقة السرعة وألغيت المئات من الرحلات الجوية.

ومن المتوقع أيضا أن يصل الإعصار إلى باقي أنحاء اليابان في الأيام القليلة المقبلة.

وتوقع المسؤول أن يكون الإعصار "نانمادول" أكثر ضراوة من الإعصار "جيبي"، الذي خلف 14 قتيلا في 2014، والإعصار "هاغيبيس" الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في البلاد عام 2019.